Vela

La velada de Sagabox tuvo lleno en Arbo

Dos de los combates tuvieron que ser detenidos por cabezazos involuntarios

Samu Marfo es proclamado ganador.

R. V.

El municipal de Arbo se llenó en la velada de Sagabox. En neoprofesionales, Stiven Cruz (Sagabox) perdió con Samuel Caldera (Turbo Box de Ourense); un cabezazo involuntario obligó a detener el combate entre Borja Brao (Sagabox) e Ismael Riveiro (Luciano Team); Noe Vila (Sagabox) venció por puntos a Diego Castro (Flow Combat). En semifondo, Samu Marfo (Sagabox) doblegó a Adrián Conde. Y en el combate de fondo entre el ídolo local, Daniel Castro (Sagabox), y Branyel Suárez (Padín), nueva suspensión por un corte en el párpado tras otro choque de cabezas.

