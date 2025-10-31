Vela
La velada de Sagabox tuvo lleno en Arbo
Dos de los combates tuvieron que ser detenidos por cabezazos involuntarios
El municipal de Arbo se llenó en la velada de Sagabox. En neoprofesionales, Stiven Cruz (Sagabox) perdió con Samuel Caldera (Turbo Box de Ourense); un cabezazo involuntario obligó a detener el combate entre Borja Brao (Sagabox) e Ismael Riveiro (Luciano Team); Noe Vila (Sagabox) venció por puntos a Diego Castro (Flow Combat). En semifondo, Samu Marfo (Sagabox) doblegó a Adrián Conde. Y en el combate de fondo entre el ídolo local, Daniel Castro (Sagabox), y Branyel Suárez (Padín), nueva suspensión por un corte en el párpado tras otro choque de cabezas.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos