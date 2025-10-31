Ponencias, cantera, partido, presentación y fiesta en O Rosal

El Valinox Novás, con la colaboración municipal y de la Deputación, organiza una jornada dedicada al balonmano este sábado. Desde las 10:00, en el Centro Polivalente de O Rosal, compartirán su sabiduría Roberto «Bicho» Sánchez, exjugador y que hoy dirige el HubIN promovido por el Celta; el entrenador Roi Sánchez, que hablará de la gestión de grupos; Rubén Domínguez, técnico de baloncesto y psicólogo, que disertará sobre la salud mental; Nicolás González Masso, fisioterapeuta y osteópata, que cerrará las ponencias a partir de las 12:15. La inscripción es gratuita.

Roi Sánchez y y Guillermo Artime dirigirán después entrenamientos con los equipos de base y habrá balonmano en la calle de 12:00 a 14:00. A las 18:00 el Valinox recibe al Reconquista y después se procederá a la presentación de todos los equipos del club. La jornada concluirá con una fiesta de Halloween en el local de la Liga de Amigos.