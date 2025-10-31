La flota ibérica se mide en la ría de Vigo

Treinta y cinco clubes de España (doce gallegos) y Portugal (acuden seis) abren hoy el Meeting Internacional Ciudad de Vigo de Optimist, que se va a disputar hasta el domingo en aguas viguesas con la organización del Real Club Náutico de Vigo.

La regata, que cierra los tres ciclos de la Semana del Atlántico de vela ligera, es también la apertura de la temporada 25/26 de la Excellence Cup, el circuito internacional español de Optimist, que contará con seis pruebas, dos de ellas descartables. Vigo es la primera sede, como resulta habitual. Seguirán este año Palma y Las Palmas, para retomar la competición en enero (El Puerto y Torrevieja), febrero (Palamós) y concluirla en marzo (Valencia).

Sentencia en la Viana-Vigo

Con una flota notable (217 unidades por el título y otras 22 en la regata de promoción), el evento también decidirá el mejor regatistas de la serie Viana-Vigo, un desafío qu cobró forma en 2014.

El Náutico vigués, que cuenta con una de las participaciones más elevadas (18 regatistas, al igual que el Náutico de Sanxenxo), confía en José Luis Ríos. Hasta diecisiete sociedades náuticas del Mediterráneo, Cantábrico y Canarias se presentan en Vigo con casi un centenar de jóvenes Sub-16.

La flota está convocada para su primera jornada a las 13:00. De otras aguas destaca la participación del Real Club Náutico de Valencia (14 barcos) y la docena de regatistas del Real Club Marítimo de Santander.