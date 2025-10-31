Un cheque contra el dolor: el Cíes ayuda a los enfermos de HSC

Han quedado para traspasar un cheque. Se diría que una simple cifra, 3.269,5, registrada en un papel. El documento contiene, sin embargo, el amor de la recolecta y la bondad a la que se dirige. Lo recaudado por el H. C. Cíes en el Torneo Internacional de Vigo, que organizó en septiembre, se invertirá en alivio. Lo garantiza la Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, a cuya presidenta, Isabel Castro, se ha entregado.

La hija de Isabel, Iria, portera en la cantera del H. C. Cíes, sufre este trastorno metabólico, hereditario y permanente. Los afectados deben someterse a mediciones constantes de su nivel de cortisol, ya que su desequilibrio puede tener consecuencias letales. Su condición de enfermedad rara no hace rentable a nivel industrial la inversión en investigación, bombas y sensores. Así que se hacen extracciones pautadas mediante lancetas. «A los niños, hartos de médicos y pinchazos, esto les duele. No es sólo una punción digital. Hay que extraer 4 ml», detalla Isabel.

Tomba, Iria e Isabel Castro, rodeados por miembros del H.C. Cíes. / Jose Lores

La empresa Ailin, que realiza las analíticas de los tubos que se extraen en los domicilios de las familias, posee un dispositivo que permite que la extracción resulte indolora. El dinero se destinará a que más familias puedan disfrutar de estos aparatos. «Quiero agradecérselo al H.C. Cíes y a todos los que han colaborado con su trabajo y sus aportaciones», expresa Isabel.

El fundador y alma del club, Leonardo Torres, Tomba, celebra que el éxito del Torneo Internacional de Vigo se prolongue en el confort de los niños: «Estamos muy orgullosos de aportar nuestro granito de arena a esta causa. Desde la dirección se hizo un trabajo inmenso para realizar esto, con muy poco tiempo de preparación. Fue un éxito total. Sin el sacrificio de todos los padres y colaboradores hubiera sido imposible. Lo vemos reflejado y estamos muy felices».

Cartel más amplio y también femenino

Liceo, Barcelos y Carvalhos compusieron el cartel, además de las categorías inferiores de varios clubes gallegos. Tomba, que reconoce las facilidades que dieron Concello y Puerto, prometió la continuidad del torneo si esa primera edición cuajaba. Cumplirá: «La gente se volcó, llenando el pabellón de Bouzas los dos días. Estamos muy contentos de haber traído de nuevo el hockey de máximo nivel a Vigo y repetiremos el año que viene».

Será incluso más ambicioso: «Participarán cuatro de los mejores equipos del mundo en sénior masculino y le daremos su espacio al hockey femenino. Nos hemos puesto en contacto con la OK Liga Iberdrola», revela. Y seguirá, a la vez, sembrando solidaridad.