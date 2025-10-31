Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El C.C. Teis recluta niños para su escuela

Una presentación en años anteriores del C.C. Teis.

R. V.

El C.C. Teis retoma este domingo los entrenamientos de su escuela en el Parque do Vixiador. Niñas y niños que nacieron antes de 2012 o en ese año tienen las puertas abiertas. Los entrenamientos se celebran cada domingo de 11:00 a 13:00. El correo info@ccteis.com y la cuenta de Instagram ‘clubciclistateis’ son los canales de contacto. La entidad forma y compite en todas las modalidades.

