El C.C. Teis recluta niños para su escuela

El C.C. Teis retoma este domingo los entrenamientos de su escuela en el Parque do Vixiador. Niñas y niños que nacieron antes de 2012 o en ese año tienen las puertas abiertas. Los entrenamientos se celebran cada domingo de 11:00 a 13:00. El correo info@ccteis.com y la cuenta de Instagram ‘clubciclistateis’ son los canales de contacto. La entidad forma y compite en todas las modalidades.