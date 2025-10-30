Baloncesto
El Real Madrid ficha al pívot ucraniano Alex Len
El jugador, de 32 años y 2,13 centímetros de altura, llega al equipo blanco desde Los Ángeles Lakers y tras competir durante 12 años en la NBA
EFE
El Real Madrid ha incorporado al pívot ucraniano de 32 años Alex Len, procedente de Los Ángeles Lakers de la NBA, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este jueves el club merengue.
Len, de 2,13 centímetros de altura, es internacional con Ucrania y llega a la capital española tras 12 temporadas y 708 partidos en la elite del baloncesto norteamericano, donde promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones.
Ha jugado en los Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021) -donde coincidió con Sergio Scariolo, actual entrenador del Real Madrid-, Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025).
Tras formarse en el Dnipro ucraniano y brillar en Maryland, fue elegido con el número 5 del 'draft' de 2013.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos