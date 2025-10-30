Los equipos de Primera, sin problemas

La segunda jornada de Copa del Rey tampoco dejó ninguna sorpresa. El Oviedo, que perdió con el Ourense CF el martes, permanece como el único equipo de Primera División que se ha marchado del torneo antes de tiempo. Los que ayer entraron en liza no tuvieron ninguna clase de problema para superar la ronda más allá de algún susto inicial como el gol que recibió el Rayo ante Los Yucos o el 0-0 que el Mallorca soportó durante mucho tiempo. Pero a la hora de la verdad todos superaron el trance.

El Osasuna se impuso 0-5 al Sant Jordi (tres goles de Raúl García, Budimir y Barja); el Elche se clasificó tras ganar 0-4 a Los Garres con goles de Adam, Neto, Rodri y Redondo; un doblete de Abdón Prats le dio la victoria por 0-2 al Mallorca en el campo del Sant Just; el Villarreal superó por 0-6 al Ciudad de Lucena con tres goles de Oluwaseyi y uno de Mikautadze, Akhomach y Santi Comesaña; y el Rayo Vallecano goleó por 1-6 al Yuncos con tantos de Fran (3), Gumbau, Trejo y Camello.

Los únicos equipos del fútbol profesional que se marcharon ayer del torneo fue el Valladolid que perdió 1-0 en su visita al Portugalete y el Córdoba que cayó por el mismo resultado en Cieza. Otros clubes de Segunda sufrieron para clasificarse (el Mirandés en los penaltis), pero todos consiguieron su objetivo (Zaragoza, Eibar, Almería, Leganés, Cartagena).

En el duelo entre gallegos, la UD Ourense y el Pontevedra resolvieron su duelo en los penaltis después de acabar el partido con empate (1-1). Allí fue más preciso el Pontevedra.