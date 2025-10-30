Brillo mundial de los júniors del Gondomar

Feliz participación del CPA Gondomar en el Mundial de patinaje artístico que se está celebrando en Pekín. Joel Ribeiro había iniciado la cosecha de medallas el martes con un bronce en la competición individual júnior y ayer, en Grupos Show de la misma edad, el cuarteto miñorano ha logrado la plata.

El brillo no sólo fue gallego. Los Grupos Show Júnior españoles se han coronado como campeones y subcampeones del mundo en la primera edición en la que se incluía esta categoría. El AS Cunit ha brillado sobre la pista y ha obtenido un total de 35.67 puntos por su «World As One», cerrando una temporada en la que también se proclamaron campeones de Europa el pasado mes de mayo en Zaragoza. El segundo puesto ha sido para el CPA Gondomar con el «Checkmate to the Lady», por el que ha sumado 33.34 puntos.

En Cuartetos Júnior, el CPA Gondomar se ha quedado a nada de subir al podio y colgarse una medalla y ha terminado cuarto con 45.07 puntos (el campeón ha obtenido 48.62). E

Joel Ribeiro, por su parte, se colgó la medalla de bronce en la modalidad de Solo Dance Júnior. Un gran logro aunque el reciente campeón europeo en Triste aspiraba incluso a lo más alto del podio. Allí, de hecho, había superado al rival que esta vez lo ha batido en la clasificación, el italiano Yuri Allegranti (148.48),al que ha seguido el colombiano Jeshua Folleco (147.31). Ribeiro acabó con 143.45.

El Mundial bajará el telón hoy jueves y aún falta representación gondomareña, con la batuta permanente de David Figueroa, en Grupos Pequeños.