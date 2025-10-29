Taekwondo
La moañesa Tania Castiñeira rozó la medalla en el Mundial
La guadalajareña Lena Moreno conquista el bronce en la cita china con solo 19 años
David Boti/André COuce
Con tan solo 19 años, la española Lena Moreno ha irrumpido con fuerza en la élite del taekwondo mundial. En el Campeonato Mundial de Taekwondo de Wuxi (China), se colgó la medalla de bronce en la categoría de -67 kg, la primera para España en esta cita, y lo hizo con autoridad.
Hija de la finalista olímpica Sonia Reyes y nieta del histórico entrenador Cristóbal Reyes, su progresión ha sido constante: campeona de Europa juvenil, plata en los World University Games 2025, oro en el Grand Prix de Charlotte, antes incluso de enfrentarse en la élite absoluta.
En su camino al podio, superó a la ucraniana Pavlenko (2-0), a la azerí Khussainova (2-1) y a la surcoreana Kwak (2-0). Solo se detuvo ante la campeona olímpica Luana Marton (2-0) en semifinales. Pero ese obstáculo no empaña lo que ha hecho.
Tania Castiñeira (+73, Hebe), por su parte, se quedó a las puertas de la medalla. La moañesa superó dos eliminatorias y cayó en los cuartos de final ante la deportista local Wenzhe Mu, en un combate decidido en tres asaltos.
Tania debutó ante la lusa Laetitia Barroso y resolvió por la vía rápida, en dos asaltos muy cómodos. En octavos, Castiñeira se impuso a la brasileña Raiany Pereira en un combate ajustado. Ganó el primer asalto, Pereira se llevó el segundo y todo se decidió en un desempate muy táctico.
Ya en los cuartos, la siguiente rival fue la china Wenzhe Mu. Tania comenzó dominando y venció en el primer asalto, pero la deportista local reaccionó para empatar y ganó en el tercero.
Sergio Troitiño (-87, Mat’s) cayó en primera ronda frente al jordano Saleh Elsharabaty, en dos asaltos. Hoy competirá Arlet Ortiz (-62, Mat’s) y, al día siguiente, será el turno de Alma Pérez (-53, Suh Costado Boiro).
