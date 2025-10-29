El Ciudad de Vigo decide la Semana del Atlántico

El presidente del Real Club Náutico de Vigo, Tone Pérez, y su homólogo del Clube de Vela de Viana do Castelo, António da Cruz, presentaron el Meeting Internacional Ciudad de Vigo de Optimist, que desde este jueves, día de inscripciones y mediciones, hasta el domingo pondrá el colofón a la Semana del Atlántico de vela ligera.

«Esta prueba refrenda nuestra apuesta por la base y nos sitúa en el plano internacional», sostenía el presidente de la sociedad náutica viguesa ante los medios. Tone recordó que con este evento internacional se potencial la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, mientras que Cruz aseguró que este evento, un acierto iniciado en 2014, se mostró convencido de que «se mantendrá muchos años también con otros directivos». A la presentación acudió también el vicepresidente del CVVC luso y el responsable del servicio de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides. Todos hicieron votos para que el tiempo acompañe a la flota.

Después de la participación el fin de semana pasado de 140 regatistas en el Trofeo Cidade de Viana, en Viana do Castelo (Portugal), el segundo capítulo de la Semana del Atlántico se traslada ahora a Vigo. Con 240 Optimist confirmados de toda España y de Portugal, el Meeting Internacional Ciudad de Vigo cerrará los tres ciclos de vela ligera programados por el Real Club Náutico de Vigo en la ría y también proclamará campeones del reto Cidade de Viana/Ciudad de Vigo.

Material de pasadas ediciones. / Pedro Mina / Pedro Mina

Como viene ocurriendo casi sin interrupción desde 2015, la prueba pertenece al exclusivo circuito internacional Excellence Cup, nacido en España y cuya edición 2025/26 abre de nuevo el Náutico. A día de hoy hay cinco clubes náuticos lusos con representación en la flota del Ciudad de Vigo, además de doce sociedades náuticas gallegas y diecisiete clubes del Cantábrico, Mediterráneo y de Canarias.

El meeting internacional, con nueve pruebas programadas (tres por día), pondrá el punto final a un cuarto de siglo de Semana del Atlántico. En 2000 el Náutico dio más lustre al Trofeo Martín Barreiro de vela ligera al convertirlo en la Semana del Atlántico, con ciclos y extendiéndolo a varios fines de semana. La flota está convocada este viernes a las 13:00 horas. Sábado y domingo, a las 11:00.