Certezas y dudas en A Sangriña

El Mecalia Guardés busca una nueva semana fantástica y recibe hoy (21:00) al Caja Rural Aula Valladolid, un conocido rival que llega en horas bajas. Será el primer duelo de una semana que se coronará con el Derbi As Nosas en Porriño el domingo (13:00).

El Guardés llega con la ilusión que le permiten sus últimos resultados: las victorias ante el Beti-Onak (29-21) y en Málaga, donde logró ganar el pulso a un anfitrión invicto hasta aquel momento (23-24). Una jugada ejecutada a falta de nueve segundos para el pitido final afianza a las miñotas en el coliderato con 13 puntos, habiéndose enfrentado ya a sus dos principales rivales, el conjunto andaluz y el Bera Bera.

En cuanto a la situación en su plantilla, la central Nerea Gil será operada hoy de su rotura de menisco en la rodilla izquierda, intervención se conocerá el tiempo de recuperación. Pese a las molestias generadas por una inflamación en el tendón calcáneo, María Palomo pudo jugar el pasado sábado y tampoco se quedará en el banquillo esta noche.

Un adversario con muchos cambios

El Caja Rural Aula Valladolid, por su parte, es duodécimo con cuatro puntos. Tras la salida de ocho jugadoras el último curso –entre ellas, Alicia Robles, Jimena Laguna, María O’Mullony y la ahora guardesa Lorena Téllez–, el club pucelano acumula un recorrido inestable, en el que conjuga un empate en casa del Costa del Sol Málaga (26-26) con una holgada derrota ante el Beti (20-33). Aunque las de Salva Puig se han reforzado con nuevos activos como la guardameta Marisol Carratú, Naroa Baquedano, Kadiatou Jallow o María Guerra, siguen buscando un ritmo estable.

Para la entrenadora del Guardés, Ana Seabra, el Aula Valladolid «es un equipo que nunca deja de luchar, de calidad, con una mezcla de experiencia y juventud. Ha protagonizado buenas actuaciones. Tenemos clara la importancia del partido y cómo queremos afrontarlo. No podemos relajarnos». Y advierte: «Los puntos se ganan partido a partido, no con actuaciones pasadas. Para nosotros, el próximo partido es siempre el más importante. Queremos estar concentradas y hacer nuestro trabajo».