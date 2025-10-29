Rías Baixas Boiro gana el Cidade da Coruña de piragüismo

Rías Baixas Boiro se proclamó vencedor absoluto del medallero del segundo acto del concepto A Coruña Náutical Festival, que de la mano de Marina Coruña y la Federación Gallega de Piragüismo, se dedicó al piragüismo con las competiciones de dragones que ofrecieron un gran espectáculo en la pista coruñesa al socaire del dique de abrigo Barrié de la Maz. Tras Boiro, se situaban en el podio los vencedores de la pasada edición, el Asturias Boat, y el Cabanas KDM, que fue el club con mayor número de deportistas: 42. El próximo evento será la exhibición de esquí náutico, wakeboard y wakasurf, que reunirá a treinta riders, entre los que estarán campeones nacionales y continentales.

Jornada espectacular en A Coruña, con un gran ambiente cuando los relojes marcaban algo más de las ocho de la mañana, en las amplias instalaciones de Marina Coruña, dirigida por el gran navegante oceánico Chuny Bermúdez de Castro y un segundo de lujo como es Pichis, que recientemente ha obtenido en aguas lusitanas el título de subcampeón europeo de la clase snipe. Staff completado por una experta de la náutica como es Lorena Cenamor. Por parte de la Federación Gallega de Piragüismo, se desplazó lo más granado de Verducido a la bahía coruñesa: José María Pazos como director de regata; Antonio Romero, presidente del Colegio de Jueces, y José Besada, máximo responsable del Olívico de Piragüismo, que fue uno de los artífices del éxito obtenido.

Asturias Dragon Boats, Pontevedra y Rías Baixas de Boiro. / Moebius

La pista de 200 metros paralela al dique Barrié estaba lista poco después de las diez de la mañana. Las condiciones del meteo, correctas, con el cielo encapotado, ni una brizna de viento y la tensión latente en las 46 tripulaciones. Con un retraso de veinte minutos comenzaba la competición mixta de veteranos, en la que llegaba la primera victoria de Asturias Boat, seguido de Pontevedra, As Pontes, Cabanas, Aldán, Auga de ACoruña y el Olívico de Vigo.

Remontada ante los favoritos

A continuación competían los seniors, repitiendo victoria Asturias, por delante de Folixa, Cabana, los vigueses del Olívico, Auga y Aldán. Era la segunda victoria parcial para los palistas de Corvera, que en la siguiente manga se confirmaban como los favoritos… pero en la cuarta llegaba la primera victoria de Rías Baixas y el marcador global poco a poco se caería del lado de los coruñeses; siendo la tercera plaza para Cabanas.

Boiro, Asturias y Folixa de As Pontes. / Moebius

Tras ellos se situaban Folixa de As Pontes, Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, Piragüismo Ciudad de Lugo, Piragüismo Olívico de Vigo, Bolboretas de A Coruña, Auga Dragón Boat de A Coruña y Club de Mar Ría de Aldán. En el cierre de la competición se celebró la prueba de BCS (Breast Cancer Survivors), en la que se imponía el Ciudad de Lugo, seguido de Bolboretas y de Folixa de As Pontes. Al final Boiro 174, Asturias 154 y Cabanas KDM 133.

El concejal de deportes herculino, Manolo Vázquez, con el equipo vencedor absoluto. / Moebius

El acto de clausura fue presidido por el concejal de deportes herculino, Manolo Vázquez, en medio de un gran ambiente al que precedió el emocionante acto de las deportistas de la clase BCS, con la lectura de un manifiesto que realizó Montse Vázquez, presidenta de Bolboretas. Como final la alegría de Boiro, por haber podido derrocar al gran favorito que era a priori Asturias Boat que se tuvo que conformar con la plata.