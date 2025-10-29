El Conservas Orbe Zendal viaja desnudo en primera línea

«No creo que nuestras previsiones contemplasen estar tan arriba en tan poco tiempo», admite Isma Martínez. El Conservas Orbe Zendal renueva y prolonga su milagro. El proyecto se ha remodelado tras la marcha de media docena de jugadoras capitales y su sustitución, en gran medida, por jóvenes valores.Al periodo de aclimatación se le ha sumado la aflicción constante de las bajas. Y pese a tales condicionantes, la escuadra porriñesa ha alcanzado la octava jornada en cuarta posición (10 puntos), empatada con el Málaga y sólo superada por los vigentes campeones de título liguero y fase regular, Bera Bera y Mecalia. El calendario y el parte médico le presentan otro reto: asaltar la cancha del Rocasa (quinto, 8 puntos), que le amargó el verano. Y quizá con sólo tres aptas en primera línea.

«No sé qué esperar del partido o cómo plantearlo sin tener claras las piezas que van a participar», indica Isma. «Vamos a tener cautela y ver cuánta gente tenemos». Conocía de antemano las ausencias de Santomé, Juliana y Aroa. Recupera a Palomino bajo palos, aunque falta de ritmo. Con Zsembery estaba rodando la ruleta e igual con Bono, afectada durante las 48 horas anteriores por un virus estomacal.

«Espero que se recupere», dice de Bono. La argentina se ha convertido en la dovela central de su estructura. «Es que es muy buena jugadora. Ahora incluso está asumiendo más minutos en defensa. Su temporada es maravillosa, de escándalo».

Otra veterana, Paulina Pérez Buforn, es la tercera máxima artillera del campeonato con seis goles de promedio, superando sus registros de la Liga 23-24, cuando fue la séptima con 4,5 (en la 24-25 bajó a 3,54). La salida de Casasola le obligaba a ese paso adelante. «Tiene que asumir un rol completamente protagonista a nivel de finalización. El equipo así lo está exigiendo. Pero casi estoy más contento con su solidez defensiva», analiza Isma, que matiza: «Previendo el día que no esté bien una de las dos, me gustaría equilibrar un poco más».

Rival fuerte, pista difícil

Así que reza por disponer de Bono porque sabe que necesitará a ambas: «Rocasa es de los equipos fuertes y su pista, una de las difíciles. Este año se ha reforzado muy bien. Nos exigirá nuestra mejor versión». En pretemporada, recuerda, «ellas fueron mejores (23-29 en el Memorial Gilsanz; 23-18 en el Torneo Gran Canaria Isla Europea)».

Claro que aquel Porriño apuntaba a una transición más difícil: «Nuestro arranque ha sido muy bueno, sí, sobre todo con los problemas de las lesiones en primera línea. El nivel de juego ha ido subiendo. No podemos pedir mucho más, salvo ir incorporando a la gente y que se vayan engranando dentro del modelo».

Lamenta, si mira al duelo con el Mecalia en casa, que su administración se vea condicionada: «Es una semana dura y el reparto de minutos no podrá ser equitativo. Pero ya hemos sumado los dos primeros puntos. Intentaremos ganar al Rocasa y luego ya pensar en el domingo, que será una fiesta del balonmano».