El Rubensa se impone en un duelo extraño al Rodosa

RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO, 28 – 24, SAR RODAVIGO

Victoria porriñesa en el partido de rivalidad provincial con la SAR en un partido extraño. Comenzó con buena defensa de las locales, también fluidas en ataque.A la SAR le faltaba intensidad (12-5, min. 13). Poco a poco, las locales perdieron concentración y la SAR consiguió ir ajustando su defensa. En la segunda mitad la mejoría visitante fue evidente (22-22, min. 47). Justo ahí, el Porriño logró un parcial de 3-0 decisivo.

CLUB BALONMANO PERDOMA, 18 – 27, HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA

El Helvetia Saeplast Cañiza sigue firme y ganó en las islas al Perdoma para mantenerse invicto. A pesar de que el rival está en la zona baja, el ambiente en el pabellón era intenso. Parecía clave salir conectadas. Con un gran trabajo defensivo, el Cañiza fue abriendo distancia (8-13 al descanso). En la segunda mitad, el conjunto gallego supo gestionar las distancias y rotar a sus jugadoras.

CLUB BALONMANO GETASUR, 27 – 21, INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO

El Inelsa Solar Asmubal Meaño cayó en su visita al líder, el Getasur. El conjunto dirigido por Juan Costas tuvo sus opciones hasta mediada la segunda mitad. Hizo una primera mitad bastante correcta, con una gran defensa y menos pérdidas de balón de las habituales en este inicio liguero, que se está convirtiendo en su talón de Aquiles. El problema llegaba en ataque. Tras el paso por vestuarios, las gallegas tuvieron varias opciones para ponerse a dos goles, pero las erraron y el conjunto madrileño lo aprovechó.