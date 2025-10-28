Despliegue ofensivo del Granitos tras el descanso para superar a un buen Porriño

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL, 40 – 31, BM. PORRIÑO

En Carballal, Granitos Ibéricos Carballal y Porriño ofrecieron un partido de dos caras bien diferentes. El conjunto visitante comenzó muy bien, trabajando en defensa e imparable en su conexión con el pivote (4-8, min. 10). Poco a poco, el Granitos fue recortando distancias, aunque el Porriño seguía mostrando una buena imagen. Al descanso, 18-15. Pero en la segunda mitad, mientras que el conjunto dirigido por Fran González comenzó a defender mejor y correr en las transiciones, el Porriño dejó de hacerlo..

AUTOMANIA LUCEROS, 22 – 37, VALINOX NOVÁS

Qué decir del líder, el Valinox Novás, que sigue insuperable. Venció al Automanía Luceros con enorme superioridad. Es cierto que el equipo cangués tenía bajas, pero el Novás sigue con esa intensidad defensiva que le está caracterizando. Al descanso, 11-16. Tras el paso por vestuarios, la salida de los de O Rosal fue espectacular (14-26, min. 41). Así, manteniendo la intensidad defensiva, a pesar de no estar muy fluidos en ataque, cerraron una nueva victoria que les mantiene en lo más alto.

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO, 24 – 28, GALDAR GRAN CANARIA

El Reconquista de Vigo sumó frente al Gáldar la segunda derrota consecutiva en un mal partido en el aspecto ofensivo. El conjunto vigués no consiguió marcar hasta casi el minuto 9 (1-5) y cuando se cumplió el primer cuarto de hora el resultado era 2-7. Curiosamente en el aspecto defensivo, el Reconquista estaba trabajando bien, pero el ataque era un suplicio ante la buena defensa canaria y la falta de movilidad viguesa. Pese a todo, llegaron al tramo final con alguna opción de meterse en el choque, pero una vez más erraron en ataques cómodos.

SAEPLAST BM. CAÑIZA, 30 – 25, "SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE

En el Polvorín, llegó la primera y ansiada victoria del Saeplast Cañiza. Después de varios partidos en los que estuvo muy cerca de puntuar, logró la recompensa al derrotar de forma clara al Ciudad de Tacoronte.No fue un partido sencillo, había mucha tensión y estrés. En la primera mitad, aunque el choque estuvo igualado, era el equipo canario el que estaba por delante con distancias cortas. Al descanso, 14-15. La segunda mitad fue diferente. El Saeplast apretó en defensa y fue abriendo distancias (22-19, min. 40). El primer triunfo no iba a llegar sin sufrir. Otra vez remontó el Tacoronte (24-24). Pero ahí, con el impulso de la grada y la fuerza del grupo, el conjunto local pudo alejar fantasmas.