Al Carballal se le escurre la primera victoria

La primera victoria de la temporada se le sigue resistiendo al AD Carballal, que, aunque está haciendo buenos partidos, le está faltando concentración durante los 60 minutos. Este fin de semana, frente a un gran Zuazo, la segunda parte vasca fue decisiva.

El equipo vigués salió muy enchufado y así logró escaparse en los primeros minutos (4-1, min. 5). A medida que avanzaba el choque, las visitantes comenzaron a crecer en el juego y se metieron en el partido, para llegar al descanso con empate en el marcador (16-16). La segunda parte fue más de las visitantes, que aprovecharon una doble exclusión local para escaparse en el marcador (17-21, min. 40). A pesar de ello, el Carballal no bajó los brazos y siguió trabajando, por lo que llegó al tramo final con opciones. En el minuto 55, con 25-27 en el marcador, el Carballal desaprovechó un siete metros, que le hubiese puesto a sólo un gol, y ahí se le escaparon sus opciones.