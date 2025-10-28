Balonmano | Honor Oro Fem.
Al Carballal se le escurre la primera victoria
M.A.
La primera victoria de la temporada se le sigue resistiendo al AD Carballal, que, aunque está haciendo buenos partidos, le está faltando concentración durante los 60 minutos. Este fin de semana, frente a un gran Zuazo, la segunda parte vasca fue decisiva.
El equipo vigués salió muy enchufado y así logró escaparse en los primeros minutos (4-1, min. 5). A medida que avanzaba el choque, las visitantes comenzaron a crecer en el juego y se metieron en el partido, para llegar al descanso con empate en el marcador (16-16). La segunda parte fue más de las visitantes, que aprovecharon una doble exclusión local para escaparse en el marcador (17-21, min. 40). A pesar de ello, el Carballal no bajó los brazos y siguió trabajando, por lo que llegó al tramo final con opciones. En el minuto 55, con 25-27 en el marcador, el Carballal desaprovechó un siete metros, que le hubiese puesto a sólo un gol, y ahí se le escaparon sus opciones.
A.D. CARBALLAL, 28 – 30, BALONMANO ZUAZO FEMENINO
28. SOLIMUSIC EVENTS CARBALLAL: Helena Sancho (1), Antía Seijo (3), Patricia Mallo, Daniela Carranza, Naihara Costas (1), Lidia Portela, Lucía Villamarín, María Pereira (3), Alejandra Montenegro (2), María Álvarez (1), Nerea Arias, Uxía Fernández (4), Sabela Vázquez (7), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (6).
30. BALONMANO ZUAZO FEMENINO: Lais Ferreira, Mariam González (2), Eider Hernández (5), Laida Zaballa (3), Eider Polo, Eider Cuñado, Izaro Saiz (4), June Amilibia (4), Imane Ben (3), Sofía Ballada (4), Olaitz Landera (3), Naia Puigbo (2), Ixone García.
ÁRBITROS: Irene Santos y Kalina Andreeva. Excluyeron dos minutos a las locales Daniela Carranza, Lucía Villamarín (2), Laura Rúa y Yaiza Alonso (2) y a las visitantes Mariam González, Sofía Ballada, Naia Puigbo e Ixone García (2).
PARCIALES: 4-1, 6-4, 7-6, 8-9, 12-12, 16-16 (descanso), 17-18, 17-21, 19-24, 23-25, 25-27, 28-30 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 4ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pavillón Municipal do Carballal.
