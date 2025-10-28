Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines

Buena jornada para Traviesas y Ponteareas

Partido del Traviesas.

Partido del Traviesas. / Bruno Costas photography

R. V.

El Traviesas sigue puntuando en OK Plata Femenina y en la cuarta jornada empató con el Nacho y Teja (2-2). El Ponteareas obtuvo ese mismo resultado en su visita al Rochapea. En OK Bronce Masculino, el Traviesas venció por 3-1 al Rochapea en la quinta jornada.

