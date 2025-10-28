Clau vuelve como si no se hubiese ido

Claudia Martínez regresó con un pan debajo del brazo. O con tres. O un hat-trick. Lo que prefieran. Porque en su retorno a la competición 133 días después de su lesión de rodilla, la cañonera volvió a la que era una de sus costumbres favoritas (entre otras): golear. Y el quinteto verde que entrena Gael Madarnas lo agradeció infinito.

En un partido raro, en el que las viguesas perdieron el sitio un par de minutos en cada tiempo -y el control del balón, dejaron de defender y tuvieron alguna rotación que en esos minutos hizo aguas-, el Bembrive dominó de cabo a rabo. Tanto que los ocho tantos se antojan escasos. En cambio, sus errores, en dos tramos de escaso tiempo y muy localizado, sí costaron mucho, hasta cuatro dianas. El caudal ofensivo vigués, reparó algunas ausencias defensivas. Patri Arruti, de nuevo, estuvo excelente, pero dos de los tantos rivales fueron por horroroso repliegue, dejándola sola y vendida.

Al quinto minuto de juego el partido estaba encarrilado (0-3). Una presión defensiva casi en propia área rival ahogó sin remedio al equipo local dirigido por Juan Diego Montero. El quinteto de Gael Madarnas bloqueó a su oponente sin permitirle pensar ni construir. Y con una velocidad endiablada, una asistencia de “Café” a Mar tras no resolver las locales un lanzamiento largo de Arruti, acabó con el 0-1. La “3” viguesa no perdonó y cabeceó primero un balón colgado, rechazó como pudo Castro y Mar volvió a rematar, esta vez con la pierna derecha para fusilar. Con 0-2 entraba Clau (a 16:36 para el descanso). Y en el primer balón que recibió en el carril derecho, de María González y con bote, enganchó un zapatazo para firmar el 0-3. Si todos los goles se celebran, sus compañeras jalearon y celebraron ese tanto con mayor intensidad y decibelios.

Clau, ante el Burela, la pasada temporada. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA

El Bembrive se gustó por momentos a nivel ofensivo. Corriendo, tocando… No llegaron más goles porque Carmen Domínguez primero e Iria Varela (ex del Bembrive) después también sacaron buenas manos. Y el larguero impidió un gol de “Lutxi” (min. 16) con 0-4 y otro de “Café” con 3-6.

De todos los colores

Las de Madarnas marcaron casi de todas las maneras. Un mano a mano entre “Café” y la portera acabó con juego de pies y virguería de la colombiana para el 3-7, pero es que el 2-6 fue un zurriagazo imparable de María Vidal desde lejos que casi entró por la escuadra. Con “Lutxi” cada vez en su mejor versión, el fichaje de otoño llamado Claudia Martínez y el equipo más rodado, las viguesas recuperan su potencial ofensivo.

Con todo, probablemente los dos mejores minutos del Bembrive, en la valoración técnica, ocurrieron a 3:15 del final con el marcador ya en 4-8. María González recibía una segunda amonestación por una falta al borde del área olívica. La doble cartulina amarilla provocó la roja y su expulsión y el Bembrive se quedó dos minutos en inferioridad, con el Meigas en ataque de cinco utilizando a Ehymi de portera jugadora. “Luca” por delante, “Lutxi” y “Café” en los flancos y Arruti en la portería dieron una fantástica lección de trabajo defensivo, taponando la zaga varios disparos y rechazando la portera un chut franco de Otero. Dos minutos espectaculares.

Clau, que firmó un hat-trick (y dobletes de Mar y “Café”), marcó el 0-4 en contragolpe perfecto con asistencia de la colombiana. Y el 2-5, en el área con asistencia de González. Pero es que la morracense, tras escaparse de su par, también asistió a “Café” para el 4-8. Un huracán.