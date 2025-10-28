Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Las «2 Leguas» se disptua este domingo

Últimos días para poder inscribirse y participar en carrrera «2 Leguas» (9560 metros) en la Eurocidade Tui-Valença, que se disputa este domingo. El plazo finalizará en la noche del viernes. Participarán las legendarias Julia Vaquero y Manuela Machado. Los más pequeños tiene distancias adaptadas.

