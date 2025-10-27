Xoán Ledo desquicia al Frigoríficos

Un descomunal Xoán Ledo y un parcial de 0-7 gestado en el ecuador del segundo periodo allanaron la derrota del Frigoríficos del Morrazo ante el Logroño La Rioja (26-30) en un encuentro en el que los locales llegaron al descanso con ventaja en el electrónico (13-11), pero en el que acabaron desquiciados en la reanudación por las paradas del meta visitante. Y es que hasta en 19 ocasiones los lanzadores cangueses se encontraron ayer con el lalinense, que atajó hasta cuatro penaltis.

Todo a pesar de que el duelo parecía que iba a tener como protagonista a su homólogo local, Ivan Panjan, que capitaneó a los suyos en un nuevo arranque de partido con los de Quique Domínguez superando a su rival (5-2, minuto 12, con tiempo del técnico de los riojanos, Miguel Ángel Velasco). Fue un inicio, no obstante, un tanto descontrolado ofensivamente por parte de los locales, con Ledo parando y, sobre todo, intimidando, y el Logroño sacando contragolpes que abortaba el meta croata en un comienzo espectacular, con seis intervenciones exitosas en estos minutos iniciales. Rivero desempolvó entonces el cañón que tiene en su brazo izquierdo y el Cangas firmó ese parcial de 5-2.

Rivero, uno de los destacados en el Frigoríficos del Morrazo, lanza a puerta en el duelo de ayer. / Santos Álvarez

La alegría le duró poco al cuadro de O Morrazo, que encadenó errores para que Lombardi castigase al contragolpe llevando las tablas al electrónico (6-6, minuto 17 y Domínguez deteniendo el choque para frenar el cambio de tendencia). El encuentro pasó a ser un intercambio de golpes, con los porteros dejando protagonismo a sus compañeros hasta la recta final del primer tiempo, en la que Panjan le ganó ligeramente la partida a su compañero de posición y permitió que el Frigoríficos se fuese a vestuarios con ventaja (13-11).

Tablas hasta el minuto 39

En la reanudación volvió a aparecer Ledo como la particular pesadilla de los lanzadores cangueses, deteniendo dos balones de mérito a Pereiro y Manu Pérez, y permitiendo a su equipo explotar su velocidad con Lombardi como punta de lanza. En un abrir y cerrar de ojos, de nuevo tablas en el marcador (14-14, minuto 33). El Cangas mantuvo el equilibrio seis minutos más (17-17, minuto 39), antes de que D’Antino errase ante el lalinense y los visitantes tomasen el mando del partido (17-19, minuto 42, con tiempo de Quique Domínguez. Un pérdida de Santi provocó el contragolpe de Álvaro para el 17-20 y luego Ledo se encumbró al sacar de forma consecutiva dos balones a Gayo y uno a Pablo Castro, desquiciando al Cangas y al público que acudió ayer al pabellón de O Gatañal vestido de rosa para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama.

La marea azul de O Gatañal se convirtió por un día en la marea rosa para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. / Santos Álvarez

Zaja ponía el 17-21 y Domínguez optaba por el siete contra seis, en una decisión que acabó siendo el tiro de gracia para los suyos. Y es que el problema del Cangas –solo cuatro goles en 15 minutos–, sin que su ataque fuese excelso, radicaba más en la falta de acierto que en la capacidad para generar acciones. Dos pérdidas de balón, el Logroño estirando el marcador, y vuelta al seis contra seis, aunque con una losa importante encima (17-24, minuto 49). O lo que es lo mismo, parcial adverso de 0-7 en diez minutos.

El técnico local optó entonces por una defensa 5.1 con Gallardo como avanzado que permitió recuperar algún balón, insuficiente para lo que hubiese sido una auténtica machada. Arnau anotó a la quinta desde los siete metros pero el intercambio de goles en el que entró el partido favorecía claramente a los intereses de los visitantes, que explotaban los espacios. El Cangas no se dio por vencido (23-28) y al menos acabó luchando y recuperando algunas de las sensaciones que aparcó en los terribles diez minutos de desconexión que lo acabaron abocando a su tercera derrota como local en lo que va de temporada. Ahora toca recapitular aprovechando el parón del campeonato y pensar en los dos próximos compromisos, el martes 4 en Copa del Rey ante el Agustinos y el viernes 7 en Liga ante el EON Horneo Alicante.

FICHA TÉCNICA: