Victoria sufrida del Villalonga en el derbi

El Villalonga sumó ayer tres puntos en un derbi de Sanxenxo muy trabado y sin apenas juego ante el Portonovo. Los celestes fueron mejores en la primera mitad, pero acabaron pidiendo la hora ante el arreón final de los visitantes, que gozaron de varias ocasiones ante la meta local.

El partido comenzó con ambos equipos tratando de imponerse en el centro del campo, en una lucha titánica en la que los locales ganaban a los puntos. Eso les permitió gozar de varias ocasiones, la más clara de ellas, la que Iván Capelo envió al limbo cuando tenía todo a favor para marcar. El tanto llegaría tan solo unos minutos después, en una rápida transición de los locales, con un centro a la frontal del área que Héctor Méndez se llevó con bastante fortuna para acabar fusilando al meta visitante. Pudieron los celestes ampliar la ventaja a la salida de un saque de esquina, pero el cabezazo se acabó paseando por la línea de gol sin que nadie acertase a rematarlo.

En la segunda mitad, el Portonovo dio un paso adelante para tratar de encontrar la igualada. En ese paso se vio beneficiado por la expulsión de Mateo Lago, que vio la segunda amarilla en el minuto 57. Gozó de varias opciones embarulladas, pero no tuvieron suerte los visitantes, lo que acabó provocando que los puntos se acabasen quedando en San Pedro.