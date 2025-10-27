¿Dónde ver esta semana la primera ronda de Copa de los equipos gallegos?

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia –antigua CRTVG– se vuelca con la Copa del Rey de fútbol, y lo hace acercando esta semana en abierto hasta tres partidos de primera ronda de esta alocada competición que contará con participación gallega.

En concreto, se tratarán del enfrentamiento entre el Unión Popular de Langreo y el Racing de Ferrol, que se podrá ver este martes en la G2 a partir de las 19.30 horas; el derbi gallego que vivirá el estadio d e O Couto este miércoles entre la Unión Deportiva Ourense y el Pontevedra, que retransmitirá la G2 desde las 20.30 h; y el partido del Deportivo de La Coruña ante el Sámano en Cantabria, que emitirá en abierto la Televisión de Galicia (TVG) este jueves a las 21.00 h.

🏆 A Copa do Rei na TVG 🏆



📺 Na G2

📆 Martes 28 ás 19:30

⚔️ @UPLangreo vs @racingferrolsad



📺 Na G2

📆 Mércores 29 ás 20:30

⚔️ @UDOurense2014 vs @PontevedraCFSAD



📺Na 1ª canle @TVGalicia

📆 Xoves 30 ás 21:00

⚔️ @UDSamano vs @RCDeportivo pic.twitter.com/C1jT7piWho — En Xogo (@EnXogoG) October 24, 2025

Al resto de equipos gallegos participantes en esta primera ronda de la Copa del Rey podremos verlos a través de Movistar Plus+. Entre ellos se encuentran el Ourense CF –que recibe al Real Oviedo este martes a las 19.00 horas–; la SD Negreira –que afronta este martes a las 21.00 horas su gran noche al recibir en el José Antonio García Calvo a la Real Sociedad–; y el Real Club Celta de Vigo –que el jueves visita a las 19.00 horas el campo asturiano del Puerto de Vega CF–.

Baloncesto en abierto

Además de los tres partidos de Copa del Rey con presencia gallega que emitirá en abierto la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, el ente autonómico también dará protagonismo esta semana al baloncesto gallego con la emisión del partido del Baxi Ferrol correspondiente a la cuarta jornada de la Eurocup femenina. Un encuentro, frente al Benfica de Portugal, que ofrecerá en directo la plataforma AGalega.gal desde A Malata este miércoles a las 20.15 horas.

La retransmisión de este enfrentamiento se produce poco después de que la TVG lograse cerrar un acuerdo que le permitirá emitir en abierto los derbis gallegos de Primera FEB entre Monbus Obradoiro, Leyma Coruña y Club Ourense Baloncesto. Acuerdo que refuerza el compromiso del ente autonómico por el baloncesto gallego, un compromiso que la corporación pública espera llevar a otro nivel al incorporar a su programación los partidos de Liga Endesa del Río Breogán. «Mantivemos e mantemos contacto directo ao máximo nivel coa ACB para explorar opcións de acceso a partidos do Breogán. Iso é o que nos interesa e polo que poderiamos chegar a un acordo económico», señaló hace unos días la directora xeral da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, María Concepción Pombo Romero.