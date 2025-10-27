El Valladares mantiene la incertidumbre hasta el final

El Valladares rompió su racha de tres derrotas consecutivas con un triunfo ante el Moaña que no se definió hasta el pitido final. Y eso a pesar de que los vigueses dispusieron de múltiples oportunidades para haber cerrado mucho antes una necesaria victoria.

De hecho, antes de adelantarse en el marcador a la media hora con un tanto de Heber, el Valladares ya había dispuesto de claras oportunidades en botas del propio Heber en dos ocasiones, de Abel y de Mike.

La segunda mitad fue más de lo mismo. Heber dispuso de otras tres o cuatro llegadas muy peligrosas antes de hacer el 2-0.

Pero el Valladares no acababa de cerrar definitivamente el partido y el Moaña a base de fútbol directo buscaba el gol que le reenganchase al partido.

Afortunadamente para los intereses locales y para desgracia de los visitantes, ese tanto no llegó hasta el último minuto de la prolongación, ya sin tiempo para que el Moaña pudiese intentar rescatas al menos un punto en su visita a A Gándara.