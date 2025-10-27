Uxía Pérez, sin oposión en Santiago

David de la Fuente y Uxía Pérez Bugarín fueron los grandes triunfadores de la 46ª edición de la Carreira Pedestre de Santiago, organizada por El Correo Gallego, del grupo Prensa Ibérica al que pertenece FARO. El Obradoiro y unas condiciones meteorológicas óptimas coronaron a los dos corredores, que implementaron estrategias muy diferentes para vencer en las calles picheleiras. De la Fuente ganó tras una remontada brutal en los metros finales, mientras que la atleta del Celta aventajó por más de tres minutos a Laura Solsona, segunda clasificada.

A las 10.00 horas comenzaba la carrera con el pistolazo de salida, que corrió a cargo de Carlos Adán. Desde una Avenida de Xoán XXIII hasta la bandera, la Pedestre consumía sus primeros metros a un exigente ritmo. Daniel Maneiro ejercía de liebre en los compases iniciales de la prueba, donde los grandes favoritos optaban por no descubrir sus cartas.

Momentos de tensión tras el paso por Fontiñas. Los grandes favoritos, Iván Puentes y David de la Fuente, cogían sitio y el pelotón temía el hachazo. Y el cambio de ritmo no tardaba en llegar. Ambos corredores, acompañados del insistente Yago García, se lanzaban, aprovechando la pendiente negativa de la Rúa de San Pedro, para dinamitar la Carreira. Un cambio de velocidad sorpresivo que dejaba sin respuesta a la gran mayoría del grupo de cabeza. La Pedestre se había roto.

Mehdi Elnabaoui se apuntaba a la fiesta en Rúa da Virxe da Cerca, completando un selecto elenco de cuatro atletas. De la Fuente asumía el mando en la entrada de la prueba a la Zona Nueva de la ciudad. Y así se mantuvo hasta la llegada al campus universitario. Iván Puentes volvía a cambiar de ritmo, esta vez en el paso por la Avenida das Ciencias. García y Elnabaoui no resistieron la velocidad del ferrolano. David de la Fuente se resignaba a renunciar al triunfo tan pronto.

La paridad era absoluta y, una vez más, todo parecía indicar que la cuesta de Vite determinaría el destino de la Carreira. No quiso esperar hasta la pendiente un Puentes que atacó en Santa Isabel, abriendo un pequeño hueco. Apenas cinco metros de separación entre los aspirantes antes de afrontar un momento crucial.

El líder llegaba a la recta de la Rúa do Villar con una ventaja que parecía definitiva. Ambos corredores exprimían al máximo sus últimas fuerzas al tiempo que De la Fuente se acercaba peligrosamente a la posición de Puentes. Últimas dos curvas de infarto en las que el atleta del Club Deportivo Pinarium firmó un sprint espectacular que le otorgó la victoria ante la incredulidad de Iván Puentes. Finalmente, David De la Fuente se estrenó con victoria en la Pedestre de Santiago (36:29), Iván Puentes fue segundo (36:30) y Mehdi Elnabaoui (36:52) completó el podio.

En la categoría femenina, Uxía Pérez Bugarín, del Celta Atletismo (43:02), imprimió un ritmo diabólico que dejó sin opciones a todas sus contrincantes. La gran favorita al título no defraudó y recoge el testigo de Laura Santos, ganadora en las dos últimas ediciones. La tudense, tercera en 2024, completó la prueba en solitario, seguida por Lara Solsona (45:03), del Marineda Atletismo, y Segoña Domínguez (46:16), del Ourense Atletismo.