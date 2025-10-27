El tiempo añadido condena al Val Miñor en A Coruña
r. r.
El Val Miñor no pudo puntuar en su visita al Montañeros, a pesar de que se adelantó en el marcador. Los de Nigrán comenzaron el partido muy fuertes, teniendo la posesión del balón y llegando con claridad al área coruñesa.
A los quince minutos, Joel adelantaba al Val Miñor en el marcador. Quedaba mucho tiempo y había que mantener la ventaja. El Montañeros, como no podía ser de otra manera, dio un paso adelante, aunque no fue capaz de igualar el encuentro antes del descanso.
No habían pasado quince minutos de la segunda parte cuando Eli igualó el partido. Los coruñeses siguieron apretando. A medida que se acercaba el final del partido el Val Miñor intentó aguantar, pero el Montañeros marcó en el añadido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia