El tiempo añadido condena al Val Miñor en A Coruña

El Val Miñor no pudo puntuar en su visita al Montañeros, a pesar de que se adelantó en el marcador. Los de Nigrán comenzaron el partido muy fuertes, teniendo la posesión del balón y llegando con claridad al área coruñesa.

A los quince minutos, Joel adelantaba al Val Miñor en el marcador. Quedaba mucho tiempo y había que mantener la ventaja. El Montañeros, como no podía ser de otra manera, dio un paso adelante, aunque no fue capaz de igualar el encuentro antes del descanso.

No habían pasado quince minutos de la segunda parte cuando Eli igualó el partido. Los coruñeses siguieron apretando. A medida que se acercaba el final del partido el Val Miñor intentó aguantar, pero el Montañeros marcó en el añadido.