Fútbol | Tercera Federación
Segunda victoria para el Gran Peña
Los de Barreiro se instalan en la zona cómoda de la clasificación tras un nuevo triunfo
m. aLONSO
Segunda victoria consecutiva del Gran Peña en la Liga, en un partido de pocas ocasiones en el que los vigueses fueron efectivos frente a un buen Boiro.
En los primeros minutos fue el conjunto visitante el que tomó el mando, mostrándose muy activo y con energía. Sin embargo, la primera llegada fue para el Gran Peña, con un centro de Ginto al segundo palo, con mucho peligro. Poco después fueron los visitantes los que se acercaron a la meta local. Una internada de Yosi que remata en el segundo palo Lavandeira.
Y casi de inmediato llega el tanto local, tras un penalti claro sobre Amet, que trasformó Fran López y puso en ventaja al Gran Peña. Tras el gol, lesión de Cellerino, que tiene que abandonar el terreno de juego y deja a los locales un poco tocados en ataque, donde estaba con las piezas muy justas.
El Boiro siguió controlando el partido, pero sin crear ocasiones claras. Era más un dominio físico y táctico, que no se veía reflejado en oportunidades de gol, mientras que el Gran Peña esperaba en su campo, bien posicionado, para salir a la contra. Sin novedades, llegó el descanso.
Y tras el paso por vestuarios, fue el Gran Peña el que tenía la posesión del balón y jugaba con más tranquilidad, con Fran y Ginto como jugadores más destacados. En el minuto 71, Odilo pudo conseguir el segundo, pero se quedó en nada y en el tramo final otra vez se hizo con el dominio el Boiro, en busca de un empate que no llegó.
