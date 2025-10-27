El Olympique de Marsella falla y deja el primer puesto al PSG

Una jornada también le duró el liderato, tan solo, al Marsella. Tras cuatro triunfos seguidos y adelantarse en el marcador, con otro gol de Mason Greenwood (ya van ocho este curso, siete de ellos en la ‘Ligue 1’), fue remontado por el Lens (2-1), que incluso lo rebasó en la tabla y ya es segundo, a la estela del París Saint-Germain, de nuevo al frente de la tabla.

El conjunto de Luis Enrique Martínez solventó el sábado la visita al Brest con dos goles de Achraf Hakimi y uno de Desiré Doué (0-3) para retomar su puesto natural, en la concentración actual en la zona alta: entre el PSG, el actual campeón, y el Mónaco, ganador 1-0 en Toulouse y en la sexta posición, nada más hay tres puntos de margen.

Entre ambos, aparte del Lens y el Marsella, también están el Lyon, que se impuso por 2-1 al Estrasburgo con un gol en el minuto 91 de Afonso Moreira, y el Lille, que arrolló 6-1 al Metz, el último de la tabla.

Bayern

No hay cambios en Alemania, con el Bayern ganador de todo, aunque, hasta la hora de partido, en superioridad numérica desde el minuto 20, el líder y vigente campeón no solucionó su triunfo ante el Gladbach, el colista de la Bundesliga. Josuha Kimmich, Raphael Guerreiro y Lenart Karl marcaron los goles del 0-3.