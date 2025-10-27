Nuevo triunfo del Atios, que sigue invicto
REDACCIÓN
Ourense
Tercera victoria consecutiva del Atios, que le permite seguir en lo más alto de la clasificació, ahora con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, posición que ocupan Areas y Antela empatados a puntos.
Los porriñeses sabían que el punto fuerte del Cented es jugar en su campo de Oira, por lo que afrontaron el partido con mucha tensión. Empezaron fuertes, y a la media hora de juego Gael adelantaba al Atios con un buen gol.
Los porriñeses siguieron controlando el partido, no dejando que el Cented creara demasiado peligro. Aprovecharon una contra para sentenciar el partido a quince minutos para la conclusión. A partir de ahí todo fue fácil, 0-2.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia