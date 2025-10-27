Nuevo triunfo del Atios, que sigue invicto

Tercera victoria consecutiva del Atios, que le permite seguir en lo más alto de la clasificació, ahora con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, posición que ocupan Areas y Antela empatados a puntos.

Los porriñeses sabían que el punto fuerte del Cented es jugar en su campo de Oira, por lo que afrontaron el partido con mucha tensión. Empezaron fuertes, y a la media hora de juego Gael adelantaba al Atios con un buen gol.

Los porriñeses siguieron controlando el partido, no dejando que el Cented creara demasiado peligro. Aprovecharon una contra para sentenciar el partido a quince minutos para la conclusión. A partir de ahí todo fue fácil, 0-2.