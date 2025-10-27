Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol americano

Nick Mangold, leyenda de los Jets, fallece a los 41 años

Eferaúl rodríguez

Nueva York

Nick Mangold, leyenda de los New York Jets de la NFL, falleció este domingo a los 41 años por complicaciones renales. A principios de octubre Mangold, quien jugó toda su carrera con los neoyorquinos, escribió en una carta a su exequipo que sufría graves complicaciones renales por lo que buscaba un donante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents