Fútbol americano
Nick Mangold, leyenda de los Jets, fallece a los 41 años
Eferaúl rodríguez
Nueva York
Nick Mangold, leyenda de los New York Jets de la NFL, falleció este domingo a los 41 años por complicaciones renales. A principios de octubre Mangold, quien jugó toda su carrera con los neoyorquinos, escribió en una carta a su exequipo que sufría graves complicaciones renales por lo que buscaba un donante.
