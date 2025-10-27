El Nápoles vuelve el liderato al aprovechar el tropiezo del Milan

El Milan es incapaz de sostener el liderato más de una jornada. De nuevo, lo perdió en una semana. En su casa, contra el Pisa y con un empate a última hora, por medio de Zachary Athekame en el minuto 93 con un sorpresivo tiro con la derecha (2-2). Su cinco de nueve puntos en las últimas tres citas no es suficiente para retener la primera plaza en Italia.

Es, otra vez, del Nápoles. El campeón de dos de las últimas tres Serie A se rehizo de la goleada entre semana en Eindhoven y de sus dudas con una victoria más que reafirmante: el 3-1 al Inter, que venía a toda velocidad, se sentía capaz de todo y sufrió un frenazo. Sumaba cuatro triunfos seguidos.

El primer gol fue de penalti de Kevin de Bruyne (se lesionó en el lanzamiento), al que siguieron el 2-0 de Scott McTominay y el 3-1 de Frank Anguissa, para retomar la cima.

El Inter cae a la cuarta plaza, con su tercera derrota; superado también por el Roma, con los mismos 18 puntos que el Nápoles, gracias al 0-1 del argentino Paulo Dybala al Sassuolo.

No ganaron ni el Como, empatado 0-0 en Parma; ni el Bolonia, con una ventaja de 0-2 que niveló el Fiorentina con sendos penaltis en el tramo final para esquivar el último puesto (2-2); ni el Juventus, derrotado por 1-0 por el Lazio.