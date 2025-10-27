Lando Norris gana en México y se sitúa como líder

Era el día ‘D’ para Lando Norris y esta vez no falló. Después de firmar una poderosa exhibición en clasificación, el piloto británico tenía una oportunidad de oro para arrebatarle el liderato a su compañero Oscar Piastri, que partía muy lejos en parrilla (7º) y también para intentar distanciar a Max Verstappen, tercero en discordia.

El exigente Autódromo Hermanos Rodríguez, a 2300 metros de altura y con temperaturas sofocantes, castigó a muchos, pero permitió reinvindicarse a Norris como el primer aspirante al título. Piastri, desconocido en los últimos dos meses, le allanó el camino, concluyendo quinto. Max, en cambio, minimizó daños después de un sábado terrorífico. El vigente campeón demostró su visión de carrera y acertó de pleno en su estrategia para finalizar tercero. Max llegó incluso a la ultima vuelta a solo 5 segundos de Leclerc, pero un coche de seguridad virtual para retirar el Williams averiado de Sainz arruinó sus opciones.

Quedan cuatro grandes premios, 116 puntos en juego y solo 1 punto separa a los dos candidatos de McLaren, Norris (357) y Piastri (356). Y Verstappen sigue ‘vivo’, a 36 del nuevo líder.

La carrera, lejos de estabilizarse en las primeras vueltas, entró en una espiral de incidentes que dieron trabajo extra a los comisarios. Hamilton y Verstappen se ensarzaron en un durísimo cuerpo a cuerpo en el que el inglés salió peor parado, ya que recibió con una sanción de 10 segundos por dejar la pista y ganar ventaja.

Para los españoles fue un domingo para olvidar. Alonso se bajó del coche por una avería de frenos,lo que supone el quinto abandono de la temporada para el asturiano. Mientras Sainz sufrió problemas técnicos que le abocaron a dos sanciones por exceder la velocidad en el pitlane y terminó también fuera de carrera con Williams en un escenario en el que hace un año logró su última victoria con Ferrari.