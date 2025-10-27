Grave accidente de Rueda y Dettwiler

Todos los pilotos de MotoGP salieron ayer a la parrilla del Gran Premio de Malasia, que se celebró en el calurosísimo circuito de Sepang, ante 37.192 espectadores, con el corazón encogido, sin poder quitarse de la cabeza lo peligroso de su deporte. Todos ellos estaban pensando en la salud de los dos pilotos de Moto3, el campeonísimo José Antonio Rueda, de 19 años, reciente ganador del Mundial, y el suizo Noah Dettwiler, de 20 años, que chocaron de una forma escalofriante cuando, en teoría, deberían de circular pausadamente en la vuelta de formación de la parrilla.

Todos, los tres pilotos españoles que coparon el podio de MotoGP, empezando por un sensacional y autoritario Àlex Márquez (Ducati), que celebró el subcampeonato conquistado brillantemente el sábado, en la carrera al sprint, con una victoria sensacional en Malasia; Pedro Acosta (KTM), que sigue persiguiendo su primera victoria en MotoGP; y un espectacular y renacido Joan Mir, que le dio otro podio a la resurgida Honda, pidieron salud para Rueda y Dettwiller. Y reconocieron estar, como todos, seriamente preocupados. Aunque, al parecer, sus vidas no corrían peligro tras ser trasladados ambos jóvenes, en dos helicópteros distintos a un hospital de Kuala Lumpua.

La carrera de MotoGP fue una auténtica exhibición del Pistolas. «Apreté a tope en esos primeros giros, mantuve el ritmo en las vueltas medias y, al final, volví a apretar para conseguir ese margen de dos segundos, que, en MotoGP, ya es insalvable para todos», añadió el piloto de Cervera.

Álex, que convirtió al Gresini Racing Team Ducati en el ganador del trofeo al mejor equipo independiente de la parrilla de MotoGP, todo un logro, suma ya 11 podios este año: tres victorias (Jerez, Barcelona y Sepang), seis segundos puestos (Tailandia, Argentina, EEUU, Aragón, Italia y Alemania) y dos terceros puestos (San Marino e Indonesia).

Y, sí, en efecto, los 1.500 habitantes del paddock temían por la salud de Rueda y Dettwiler, que chocaron de forma inesperada, cuando circulaban desenfadadamente en la vuelta de formación. Rueda embistió de forma brutal al suizo, al que, probablemente, no vio, pues circulaba excesivamente lento casi por el arcén de la pista, y los dos saltaron por los aires. El peor parado fue el suizo, que deberá someterse a varias cirugías. Rueda tiene una fractura en la mano.