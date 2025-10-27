Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un golazo de Maffeo evita el triunfo del Levante

efe

Mallorca

Mallorca y Levante firmaron un empate (1-1) en un duelo en el que los bermellones fueron superiores pero salvaron un punto gracias a un golazo de Maffeo, que igualó el tanto de Etta Eyong que puso por delante al equipo valenciano en el primer tiempo. El partido estuvo muy equilibrado y el Mallorca acabó por encontrar el premio a su esfuerzo con el gol de Maffeo en el tramo final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents