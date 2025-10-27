Festival goleador del Estradense en Os Carrís

El CD Estradense firmó una de sus actuaciones más sólidas de la temporada al imponerse con claridad a la UD Barbadás por 0-4 en Os Carrís. El conjunto rojillo mostró un rendimiento coral, con una defensa firme y una pegada demoledora en los momentos clave del encuentro.

El primer tiempo estuvo marcado por el equilibrio, con un Barbadás combativo pero incapaz de generar verdadero peligro sobre la meta de Israel. El Estradense, más paciente y ordenado, encontró el premio a su insistencia poco antes del descanso, cuando Brais abrió el marcador en el minuto 40, adelantando a los visitantes y cambiando el rumbo del partido.

En la reanudación, el cuadro de A Estrada dio un paso adelante y sentenció con autoridad. Raúl amplió la ventaja en el 57’, y apenas diez minutos después Álex Martínez, recién ingresado al campo, firmó el tercero que dejó sin respuesta al conjunto local. El Barbadás, superado en intensidad y castigado por las tarjetas, vio cómo su rival cerraba la goleada en el tramo final, de nuevo por medio de Álex Martínez, que rubricó el 0-4 en el minuto 89.

El conjunto de Manuel González mostró una gran solidez colectiva y una notable eficacia ofensiva, confirmando su buen momento en la categoría. En cambio, el Barbadás acabó desdibujado, especialmente tras la expulsión de Vázquez, sin capacidad para frenar el vendaval estradense. Victoria contundente y moral alta para un Estradense que sigue mirando hacia arriba en la tabla.

Tres puntos que le permiten seguir en el grupo de equipos que pelea por clasificarse para el play off de ascenso. La primera posición sigue a cinco puntos, ya que el Compostela parece intratable.

El próximo fin de semana, el Estradense recibe la visita del Villalbés, equipo que está a punto, por lo que llegará con la intención de arrebatarle el puesto en la clasificación.