Duro golpe para el Beluso en Pontevedra

El Beluso continúa sin salir del pozo de la clasificación, y ayer sumaba la tercera derrota de la temporada, esta vez en el Manolo Barreiro de Pontevedra.

El equipo entrenado por Amoedo no salió muy centrado al campo, ya que a los nueve minutos encajaba el primer tanto, obra del granate Galego.

El Pontevedra B no cesó en su presión, y a punto de llegar el ecuador del primer tiempo ampliaba su ventaja por mediación de Iago. Pastoriza metió el balón en su portería al comienzo de la segunda parte, con lo que el filial granate ampliaba su ventaja. Con un Beluso muy tocado, David hizo el cuarto. Con el partido resuleto, Jardi marcó el tanto del honor, pero Galego metió el quinto, 5-1.