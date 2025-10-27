El Choco sigue en racha y supera con claridad al líder

Santa Mariña acogía un duelo que prometía entre un Choco en clara línea ascendente y un Antela que llegaba a Redondela como líder y sin conocer todavía la derrota.

Y lo cierto es que el partido no defraudó. Aún no se había cumplido el primer minuto de juego cuando Rosen estuvo muy listo y rápido para anticiparse al despeje de uno de los centrales y forzar un penalti que Graña convirtió en el 0-1.

El encuentro se ponía de cara para los locales, que supieron resistir el dominio visitante e incluso pudieron ampliar su renta antes del intermedio en una gran ocasión de Rosen.

En la reanudación, el Antela adelantó aún más sus líneas, circunstancia que aprovechó Graña para culminar una buena jugada colectiva y hacer el 2-0.

Los visitantes tuvieron alguna ocasión para reengancharse al partido pero el Choco lo evitó gracias a una gran actuación de Levi y otros dos tantos de Dani.