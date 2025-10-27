Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Céltiga remonta en el descuento

Los isleños se atascaron en la primera mitad pero fueron superiores en el tramo final de la segunda | Los cambios fueron clave para los locales

Adri Rodríguez anotó el tanto de la victoria en el descuento.

Adri Rodríguez anotó el tanto de la victoria en el descuento. / Noe Parga

A. G.

A Illa

El Céltiga sumó ayer tres puntos valiosos en un tramo final de encuentro en el que fue muy superior a su rival gracias a los cambios efectuados por Luis Carro desde el banquillo. Esos cambios le cambiaron por completo la cara a un Céltiga que había estado bastante atascado, e incluso, a merced de un Viveiro que se adelantó en el inicio de la segunda mitad.

El encuentro arrancó con el Céltiga teniendo el balón, pero con muchas dificultades para superar las líneas de presión de los visitantes. De hecho, fue el Viveiro el que avisó primero, en el minuto 6, en una internada de Nacho que finalizó con disparo de Peli que se fue por muy poco. Al Céltiga le costaba mucho y la única ocasión que tuvo en la primera mitad fue un disparo de Marcos Blanco que se fue demasiado cruzado.

La segunda mitad fue más dinámica. Nada más comenzar, Tonini culminaba una rápida transición superando a Manu Táboas y adelantando al Viveiro en el Salvador otero. Los isleños colapsaron en ese momento y pudieron encajar algún gol más. Carro movió el banquillo y cambió el dibujo sobre el terreno, una decisión que sería acertada, ya que Nico, Álex Rodríguez y Anxo fueron los puñales por banda que el equipo necesitaba. Este último anotó el empate en el 72 al aprovechar un rechace de un centro de Álex Rodríguez. Tan solo un minuto después. Adri Rodríguez estrellaba el balón en Ayoub, que evitaba el segundo del Céltiga. Ya en el descuento, un balón a la olla de Pedro fue aprovechado por Adri Rodríguez para, primero, superar a Ayoub, y segundo, remachar de cabeza. Los isleños pudieron anotar el tercero pero no aprovecharon la subida de Ayoub a rematar un córner.

Ficha Técnica:

2-1

Céltiga - Viveiro

CÉLTIGA: Manu Táboas, Dani Prada (Nico, m. 59), Martín, Arnosi (Pedro, m. 80), Santi Figueroa (Álex Rodríguez, m. 59), Giráldez, Óscar (Anxo, m. 59), Sobrido, Marcos Blanco (Hugo, m. 80), Julio Rey y Adri Rodríguez.

VIVEIRO: Ayoub, Esquerdeiro, Franco, Diogo, Nacho (Jacobo, m. 83), Peli (Koval, m. 83), Álvaro, Rolle, Lansade (Giraldi, m. 71), Cora (Yanike, m. 71) y Arturo (Tonini, m. 46).

GOLES: 0-1, m. 48: Tonini; 1-1, m. 72: Anxo; 2-1, m. 93: Adri Rodríguez.

ÁRBITRO: Adam Rodríguez. Amonestó a los locales Dani Prada, Santi, Giráldez, Arnosi y Luis Carro, así como a los visitantes Peli, Yanike y Álvaro.

