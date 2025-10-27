Castiñeira salva un punto para el Tyde

El Tyde sumó ayer ante el Sporting Celanova un nuevo empate, en un partido tremendamente igualado que en los minutos finales pudo caer a favor de cualquiera. Esta es la quinta jornada consecutiva sin perder para los locales (una victoria y cuatro empates), que se están adaptando a la nueva categoría.

Fue un choque muy competido y disputado por la mañana, en el día del cambio horario. En la primera parte, con pocas ocasiones, fue el Celanova el que se adelantó en el marcador, aprovechando un desajuste defensivo de los locales. 0-1, gol de Alberto Blanco. En la segunda parte, cuando ya había acabado el ciclón del juego local, fue cuando llegó el empate local, obra de Castiñeira. Un golazo por la escuadra ante el que nada puedo hacer Alberto. A partir del empate, el partido se abrió en un ida y vuelta.