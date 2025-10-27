Buen punto para el Areas en un campo difícil
REDACCIÓN
Vigo
El Areas logró un buen punto en Monforte, pero se quedó con la miel en los labios. Los Pontareanos se adelantaron en el marcador a poco menos de media hora para el final. Tenían el partido amarrado, pero a ocho del final Rodolfo empató para el Lemos.
En los primeros cuarenta y cinco minutos de partido, los dos equipos quisieron hacerse con el control del centro del campo. Mucha presión en la medular, pero con pocas ocasiones de gol.
Los cambios en la segunda parte le dieron mucho aire a los dos equipos, que comenzaron a crear mucho más peligro. Ahí llegaron los dos goles, con un Areas que sigue en la segunda posición, 1-1.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia