El Alertanavia asalta el campo del Lourambal

El equipo porriñés, que llevaba dos victorias consecutivas, asumió el control del juego, pero no era capaz de generar peligro. Así, a pesar de que el dominio local era evidente, no se veía reflejado en ocasiones. En la reanudación, el AlertaNavia logró adelantarse en el marcador, al aprovechar una buena contra rematada por Pit.

El tanto desajustó un poco al Porriño, pero enseguida volvió a asumir el control y a dominar el balón, aunque sin crear peligro hasta el final. En el minuto 89 llegó la ocasión más clara del partido para los locales, en una gran acción de Miguel que se planta ante la portería contraria, pero lanza fuera.

Así, los tres puntos volaron del Lourambal y además hubo tres rojas por protestar en el tiempo de descuento, que tendrá consecuencias para el futuro al no poder contar cont res jugadores.