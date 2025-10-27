Alemao derriba el muro del Alavés

Un gol en el tiempo añadido de la segunda parte del brasileño Alexandre Zurawski, ‘Alemão’, permitió al Rayo Vallecano ganar al Alavés y derribar el muro babazorro que lideró Antonio Sivera, que sostuvo durante todo el partido al equipo vasco.

El equipo madrileño, con poca claridad de ideas en ataque, fio todo su bagaje ofensivo de la primera parte a disparos lejanos de Pedro Díaz, que probó en varias ocasiones a Antonio Sivera, muy seguro durante todo el encuentro.

En la segunda parte el Rayo salió mejor al césped tras el descanso y puso en muchos apuros al Alavés, sobre todo, tras la entrada de dos ‘puñales’ por los extremos, Álvaro García e Isi Palazón, que en una de sus primeras intervenciones mandó un disparo al poste. El acoso duró hasta el final del partido.