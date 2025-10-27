Alemao derriba el muro del Alavés
El Rayo Vallecano consigue una victoria victoria en el descuento
efe
Un gol en el tiempo añadido de la segunda parte del brasileño Alexandre Zurawski, ‘Alemão’, permitió al Rayo Vallecano ganar al Alavés y derribar el muro babazorro que lideró Antonio Sivera, que sostuvo durante todo el partido al equipo vasco.
El equipo madrileño, con poca claridad de ideas en ataque, fio todo su bagaje ofensivo de la primera parte a disparos lejanos de Pedro Díaz, que probó en varias ocasiones a Antonio Sivera, muy seguro durante todo el encuentro.
En la segunda parte el Rayo salió mejor al césped tras el descanso y puso en muchos apuros al Alavés, sobre todo, tras la entrada de dos ‘puñales’ por los extremos, Álvaro García e Isi Palazón, que en una de sus primeras intervenciones mandó un disparo al poste. El acoso duró hasta el final del partido.
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia