El Villarreal se pasea en Valencia

El Villarreal tomó por las bravas Mestalla para imponerse con absoluta facilidad a un equipo, el de Corberán, que ha empezado a desesperar a sus aficionados que ayer pitaron de forma considerable a su equipo. El equipo de Marcelino se impuso con tranquilidad y en el segundo tiempo podía haber conseguido incluso un marcador más claro porque desperdició numerosas situaciones claras ante un rival sin recursos ni nervio.

Tras este partido el Villarreal escala a la tercera posición de la tabla y se acerca a la pareja de cabeza (a expensas de lo que pase hoy en el clásico) pero sobre todo deja claro que su pelea será clasificarse un año más en la Liga de Campeones.

El partido se empezó a encarrilar con un gol de Gerard Moreno de penalti, después de la consulta en el VAR por parte de Alberola Rojas. La sentencia llegó gracias a un gol del vigués Santi Comesaña que volvió a ser uno de los jugadores más desctacados de un Villarreal que mantiene su buena línea de toda la temporada.

Por contra, en Valencia se aventura una nueva crisis con buena parte de los jugadores en duda por sus aficionados y con Corberán empezando a ser señalado.