Victoria de infarto del Celta en Navia

76 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (3), Cabrera (4), Boquete (12), Kelliher (9), Menéndez (12) -cinco inicial- Vizmanos (0), Bermejo (14), Vidal (0), Thomas (20) y_Salinas (2). 70 MELILLA: Davydova (2), Torrubia (3), Senosiain (10), D’Urso (11), Monteiro (23) -cinco inicial- Cáceres (0), Moya (9), García (2), Torreblanca (3), Sánchez (5) y Hernangómez (2). PARCIALES: 13-17. 16-18. 16-14. 21-17 Y 10-4.

Si eres aficionado del Celta Femxa Zorka y ayer te perdiste el partido que disputaba el equipo ante el Melilla, deberías entrar en el servidor de la Federación y ver el encuentro ya que te has perdido un auténtico partidazo. El Celta Femxa Zorka necesitó de una prórroga para doblegar a uno de los equipos que no conocía la derrota, y lo cierto es que durante muchos de esos minutos, daba la impresión de que ganar el cuarto partido de la temporada era misión imposible. Pero una reacción casi milagrosa en el último minuto, con seis puntos abajo, llevó el partido a una prórroga en la que fueron mejores.

Cantero decía en la previa que era un partido para saber el nivel que podía dar el equipo y ha sido muy alto. Hubo duelos muy duros bajo los aros, y es que en esta ocasión los colegiados del encuentro dejaron jugar, y se pudo ver un buen baloncesto.

Al equipo entrenado por Cristina Cantero le costó centrarse en los primeros minutos del partido. Melilla tenía un buen acierto en el tiro exterior, lo que contrarrestaba la buena defensa de las viguesas, que a tres minutos para finalizar el primer cuarto se veían ocho puntos abajo en el marcador. Deva Bermejo conseguía en dos acciones de dos más uno recortar la desventaja, y llegar al final del primer cuarto con tan solo cuatro puntos de desventaja.

En los siguientes diez minutos de juego, el partido era un tiovivo. Con el Celta siempre por detrás en el marcador, el acierto en el tiro le permitía a las jugadoras de la Ciudad Autónoma mantenerse por delante en el marcador con ventajas que llegaron a ser de hasta diez puntos.

El equipo vigués no se vino abajo. Un tiempo muerto de Cantero sirvió para centrar al equipo, que llegaba al tiempo de descanso seis puntos abajo.

Dos triples consecutivos de Melilla al comienzo del tercer cuarto parecía sentenciar el partido, pero lo mejor estaba por venir. Los últimos cinco minutos del cuarto fueron los de Thomas. La americana hizo dos triples y dos canastas de dos, que apoyada por una magnífica defensa zona de las viguesas, le permitía meterse en el partido.

Los últimos diez minutos de juego fueron un tira y afloja. Punto arriba para el Celta, punto arriba para Melilla. A 29 segundos para el final, el Celta Femxa Zorka perdía por 60-66. Un triple de Kelliher, y un dos más uno de Deva tras un robo llevó la locura al pabellón de Navia, al ver cómo las viguesas empataban el partido a sesenta y seis.

En los cinco minutos de prórroga, fue el equipo céltico el que supo jugar los momentos claves del partido. Las viguesas se pusieron por delante en el marcador y ya no lo abandonaron hasta el final. De nuevo, Bermejo fue clave en los instantes finales para romper el partido.