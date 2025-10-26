El Oviedo salva un punto en un partido loco

El Oviedo salvó este sábado un punto en el duelo de colistas de este sábado en Montilivi (3-3) con un gol de Luis Carmo en el minuto 97, en un vibrante partido. El equipo de Míchel había dado la vuelta al marcador con un doblete de Stuani de penalti (64 y 90) y un gol de Azzedine Ounahi (83), después de los tantos de Viñas de penalti en el 38 y de Rondón en el minuto 57, pero el conjunto de Luis Carrión arañó un empate por mediación de Carmo en el minuto 97.