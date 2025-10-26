| Primera RFEF
El Ourense CF suma un empate sin goles en Cáceres
El conjunto ourensano no supo aprovechar la superioridad numérica por expulsión de un rival
REDACCIÓN
El Ourense CF continúa sin conocer la victoria en la Primera RFEF. Ayer sumó un empate sin goles en su visita a un Cacereño que deambula por la mitad de la tabla. El equipo gallego no supo aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de un rival para comenzar a sumar de tres en tres.
La tablas llegaron al estadio Príncipe Felipe después de que el árbitro revisase dos jugadas de posibles penaltis en ambas áreas y sin que los de Dani Llácer pudiesen aprovechar que el Cacereño se quedó con diez por la expulsión de Diego Guti por una entrada peligrosa. Faltaban cinco minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario. Entonces, los ourensanos se volcaron sobre el área cacereña pero no encontraron un remate certero para superar al portero Diego Nieves y llevarse la primera victoria de un curso que arrancaron con mal pie.
