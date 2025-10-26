El Mecalia Guardés, sobre la bocina

23 Costa del Sol Málaga (10+13): Martu Romero (4), Joana Resende (3), Niczon Clabel (5), Sole López (2), Isa Medeiros (7), Mercedes Castellanos (p.), Rocío Campigli (1) [siete inicial], Alice Fernandes (p.), Nayra Solís, Estela Doiro (1), Silvia Arderius, Rita Bento, Estitxu Berasategi, Martina Villalva y Maider Barros. 24 Mecalia Atlético Guardés (11+13): Amandine Balzinc (p.), Lorena Téllez (3), Carme Castro (1), Cristina Cifuentes (2), Elena Martínez, Blazka Hauptman, Ariana Portillo [siete inicial], Jazmín Mendoza (1), Sabina Mínguez (p.), Cecilia Cacheda (3), María Palomo (2), Rosane Serrano (2), María Sancha (7), Ania Ramos (3) y Anouk Nieuwenweg. Marcador cada cinco minutos: 1-1, 2-4, 4-4, 7-5, 8-7, 10-11, 14-13, 15-14, 17-17, 18-19, 19-20, 23-24.

El Mecalia Guardés se dio ayer una de esas alegrías que marcan una temporada. El equipo de Ana Seabra, que visitaba a uno de los grandes aspirantes al título como es el Málaga Costa del Sol, se impuso en un partido trepidante resuelto por un gol de Ania Ramos en el último segundo. Un lanzamiento que culminó una jugada extraordinaria en los nueve segundos que tenían las gallegas para jugarse sus opciones de ganar un partido siempre en diferencias mínimas, con las defensas imponiéndose durante buena parte del partido. Solo en los últimos minutos, cuando el partido estaba en el alero, se produjo un intercambio de goles del que salió triunfante el cuadro guardés. Un partido extraordinario entre dos equipos que apuntan a cosas importantes.

El 1-4 de los primeros minutos a favor del Mecalia Guardés fue el único momento de cierta diferencia a favor de alguno de los equipos. El Costa del Sol sujetó el intento de escapada de las gallegas y el partido entró en una dimensión nueva con ventajas siempre mínimas, las defensas imponiéndose de forma clara a los ataques y los entrenadores librando un duelo espectacular en la pizarra. El 10-11 del descanso era un fiel reflejo de lo que estaba siendo el choque hasta ese momento, los goles había que arrancarlos con sacacorchos.

La segunda mitad comenzó con la misma intensidad, aunque el Málaga pareció tener algo más. Un parcial de 4-2 las colocó por delante y Amandine Balzinc bapareció en escena para evitar daños mayores en las filas guardesas. Pero pronto llegó la reacción del equipo de Ana Seabra que restableció la igualdad en el marcador (16-16) tras un gol de María Sancha.

El partido se dirigía a un final angustioso con las dos porteras inspiradas. Téllez apareció en escena para poner al Guardés por delante avanzado el segundo tiempo (21-22, min. 56). Igualó el Málaga, pero el Guardés acertó en un siete metros ya en el último minuto. El conjunto andaluz preparó su jugada y Martu Romero devolvió el empate con nueve segundos para jugar. La pizarra de Seabra dio resultado. Cacheda atrajo mientras se abría un pasillo en el centro, por allí apareció Ania Ramos para ejecutar al Costa del Sol y llevarse uno de esos partidos que pueden marcar una temporada.