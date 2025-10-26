El Getafe asalta San Mamés

Un gol de Borja Mayoral en el minuto 75 dio la victoria al Getafe sobre el Athletic en San Mamés (0-1) castigando el pobre partido de un equipo rojiblanco insulso y sin juego para poner en aprietos al cuadro dirigido por José Bordalás a lo largo de los noventa minutos.

En un partido soporífero en el que ambos equipos habían empatado a nada hasta esa acción decisiva, Mayoral empujó al fondo de la portería rojiblanca un balón que quedó muerto en el área después de un defectuoso despeje de Unai Simón a un cabezazo de Adrián Liso