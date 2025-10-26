Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Getafe asalta San Mamés

Bilbao

Un gol de Borja Mayoral en el minuto 75 dio la victoria al Getafe sobre el Athletic en San Mamés (0-1) castigando el pobre partido de un equipo rojiblanco insulso y sin juego para poner en aprietos al cuadro dirigido por José Bordalás a lo largo de los noventa minutos.

En un partido soporífero en el que ambos equipos habían empatado a nada hasta esa acción decisiva, Mayoral empujó al fondo de la portería rojiblanca un balón que quedó muerto en el área después de un defectuoso despeje de Unai Simón a un cabezazo de Adrián Liso

