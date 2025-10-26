El Espanyol completa su fiesta de cumpleaños
efe
Barcelona
El Espanyol derrotó al Elche en el Stadium gracias a un gol de Carlos Romero justo después de la reanudación, en el minuto 47. La mejor noticia en el día que los «pericos» celebraban sus 125 años de existencia. Y con esta victoria siguen en la zona alta de la clasificación.
