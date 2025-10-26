El Coruxo sigue ofuscado en O Vao

0 CORUXO: Alberto; Roque (Hugo Losada, minuto 64), Álvaro, Borja, Xavi Cidre; Rares, Bernárdez (Nacho Fariña, minuto 70); Mateo, Añón (Hugo_Rodri, minuto 70), Javi González (Dani_Rosas, minuto 46) y Sola. 1 UD OURENSE: Vizosa, Simón (Samu, minuto 46), Puime, Noel, Varo; Parri: Justino (Migui, minuto 85), Hugo Busto (Rufo, minuto 67), Champi, Santo de Prado (Victi, minuto 77) y Gamarra (Jaichenko, minuto 77). GOL: 0-1, minuto 37: Gamarra.

El Coruxo volvió a mostrar su lado más gris en el campo de O Vao ante su afición. Los vigueses siguen sin ofrecerle la primera victoria a sus seguidores. Ayer cedieron los tres puntos ante un rival directo en la lucha por la permanencia, y es que si no ocurre un milagro, este equipo volverá a pelear por mantenerse un año más en la categoría, sin más pretensiones.

El partido comenzaba con un Coruxo ambicioso, que buscaba el balón y presionaba muy arriba al cuadro ourensano. La UD tenía problemas para sacar el balón desde tan atrás, permitiendo que los vigueses recuperando varios balones que le permitían pasar mucho tiempo en el campo rival. El problema es el de siempre, un mal endémico. El equipo toca y toca, por cierto, bien en el centro del campo, pero llega a la frontal del área y aparece el apagón. Es como su hubiera un muro mental que impide que el equipo busque la vertical y encarar el área.

Evidentemente el partido esta en donde a la UD le gustaba. Bien ordenados en la línea defensiva, el equipo entrenado por Borja Fernández no pasaba demasiados apuros para frenar a un equipo vigués que parecía no tener las ideas claras y era como si no supiera a lo que jugaba. El problema surge cuando no estás bien en ataque, pero tampoco lo estás en defensa. Al Coruxo le faltaba contundencia para sacar el balón en tareas defensivas. Una circunstancia que no se le pasó por alto a la UD, que poco a poco comenzó a estirarse. Era cierto que el Coruxo apretaba mucho arriba, pero cuando eran los ourensanos los que tenían el balón les dejaba mucho campo.

Vizoso, portero de la UD Ourense, detiene un balón durante el primer tiempo. | José Lores

Esa laxitud defensiva le permitía a la UD probar con disparos lejanos, que habitualmente salían muy alejados de la portería ayer defendida por Alberto. Esa falta de contundencia a la hora de sacar el balón, le permitió a la UD tener su primera gran oportunidad con un disparo de Simón que se estrelló en el palo.

Fue un aviso de lo se venía. Cuatro minutos más tarde, el Coruxo sigue sin ser capaz de mostrarse contundente en defensa, lo que aprovecha Gamarra para marcar. Todo un problema, ya que al Coruxo le cuesta ir a remolque en el marcador, y necesita generar muchas ocasiones de peligro para hacer gol.

Tras el paso por los vestuarios, Javi Pereira hizo su primer cambio dándole entrada a Dani Rosas por Javi González. El que durante el verano fuera el pichichi del equipo tiene ahora la pólvora mojada, y el técnico le quería meter otra marcha a la banda con Rosas.

La UD decidió contemporizar. Sabía de los problemas en ataque de los vigueses, y estaba cómoda. Sobre todo porque a la seguridad defensiva se le unía la presencia de Vizoso bajo palo que. realmente, salvó a la UD de que el marcador final del partido fuera otro muy diferente.

El Coruxo se hizo dueño del centro del campo, lo que le permitía organizar con relativa tranquilidad su juego ofensivo. El técnico modificó el sistema del equipo, pasando a jugar con tres centrales para reforzar el centro del campo y el juego por las bandas.

La realidad es que el Coruxo dispuso de hasta tres claras ocasiones para marcar. En las tres apareció Vizoso, el guardameta de la UD Ourense que evitó, aunque pueda sonar pretencioso, la derrota de la UD.

Al Coruxo le toca recomponerse y recuperar las sensaciones que ofreció durante muchos de los partidos de la pretemporada. Por su parte, la UD Ourense marca con el partido de ayer en el campo de O Vao un punto de inflexión que puede valer su peso en oro.