El Club Vigo sigue inmaculado

Imposible pensar en un comienzo mejor de temporada. El Club Vigo continúa inmaculado, intratable, sumando sus partidos por victorias. Ayer el triunfo fue de enorme calado porque se produjo en la pista del segundo clasificado, del Dumbría, que se vio superado por la joven escuadra viguesa en un partido eléctrico, muy igualado, con todos los parciales peleados de forma intensa hasta el último punto. La victoria acerca además a los vigueses a la Copa Príncipe que disputan los dos primeros clasificados al finalizar la primera vuelta.

El partido comenzó con mucha igualdad y ninguno de los dos equipos fue capaz de marcharse en el marcador hasta que alcanzaron los vigueses un 12-16, pero la reacción del Dumbría les dio el primer parcial. El segundo set ya comenzó con ventajas viguesas en el marcador. De un 6-9 se pasó enseguida a un 12-18 y estas ventajas dieron mucha tranquilidad a los jugadores lo que supuso que venciesen por esos seis puntos de diferencia que igualaban el marcador a sets iguales.

El tercer set fue un poco mas apretado, sobre todo en la recta final del mismo y que durante el juego los vigueses lo llevaron con mucha tranquilidad. En la recta final los locales se acercaron en el marcador pero no pudieron hacer nada ante dos buenos bloqueos vigueses.

El cuarto set también comenzó con ventajas viguesas de hasta cuatro puntos 6-10, que se dejaron ante los errores que se cometieron sobre todo en recepción. Con todo las ventajas seguían siendo viguesas de hasta tres puntos, en la recta final del set, 19-22. Los locales apretaron e igualaron a 24 puntos. Pero dos grandes bloqueos vigueses les dieron un triunfo de oro.